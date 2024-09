PCP leva exposição sobre os presos políticos na Madeira à festa do Avante

A delegação do PCP-Madeira que vai estar na Festa do Avante no próximo fim-de-semana, a começar amanhã até domingo, 6 e 8 de Setembro, nas Quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha, na Amora, Seixal, irá apresentar uma exposição sobre os presos políticos na Madeira.

Naquele que "é considerado um dos mais importantes eventos político-culturais do país", refere o partido, esta edição da Festa do Avante, "para além da oferta gastronómica regional que proporciona aos visitantes", também "apresenta uma exposição sobre os presos políticos na Madeira vítimas do regime fascista".

"Esta exposição contou com os contributos de Élvio Passos e João Palla Lizardo autores do livro 'PRESOS POLÍTICOS DO ESTADO NOVO NA MADEIRA', obra que foi galardoado com o prémio Emanuel Rodrigues", recorda.

Explicando que "esta exposição que apresentamos na Festa do Avante é um tributo a todos aqueles que na Madeira ao longo de décadas lutaram com o objetivo de derrubar o fascismo em Portugal abrindo assim as portas à democracia", o PCP informa que no dia 7 de Setembro, sábado, pelas 11h00 no Pavilhão da Madeira, será feita a apresentação do referido livro, por João Palla Lizardo, que será procedida de um debate.

"No mesmo dia, pelas 15h30 no Pavilhão Central, Edgar Silva apresenta o livro do qual é autor 'Vendaval de Utopias - Os Católicos da Revolução e o PCP'", acrescenta.