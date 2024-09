Estúdio de Criação Artística do Funchal acolhe residência dedicada à liberdade

De 23 de Setembro a 3 de Outubro, o Estúdio de Criação Artística do Funchal irá acolher a residência artística 'A liberdade é uma maluca que anda perdida da luta', da responsabilidade da Oficina de Ideias das Terras do Oeste - Associação Cultural.

Segundo a organização, esta residência "parte da observação de uma realidade presente nas sociedades contemporâneas - a ausência de desígnios e lutas comuns, focando-se em duas vivências da liberdade: a que unifica e a que divide".

"No período histórico que antecedeu a nossa democracia, conquistada em 1974, a privação da liberdade, tanto física quanto de pensamento-acção, não diminuiu o seu anseio, pulsando colectivamente com o raiar daquele dia 25 de Abril. No entanto, apesar do inegável desenvolvimento do país, experimentamos, hoje, um conceito de liberdade que, em muitos casos, divide, isola e gera intolerância. Esse fenómeno exige uma reflexão profunda, sendo este o principal objectivo do projeto: investigar e discutir com a população os dilemas entre uma 'liberdade que unifica' e uma 'liberdade que divide', destacando a democracia como o último reduto humanista contra qualquer forma de tirania", detalha a nota remetida às redacções.

Esta residência artística procura, assim, "explorar, através da observação e da realização de entrevistas, como podem as democracias lidar com a ausência de lutas comuns em sociedades cada vez mais fragmentadas e individualizadas".

Aproveitando a localização do Estúdio de Criação Artística na Zona Velha do Funchal, "conhecida pela intensa actividade turística e, simultaneamente, pela visível degradação das condições de vida de muitos dos que a habitam e frequentam", esta residência tem ainda como objectivo criar um vídeo-documental que confronte essas duas realidades coexistentes no mesmo espaço-tempo, observando a cidade de dia e de noite, para tentar dar a perceber "como é que no espaço público, marcado pela cegueira do eu-nós, se pode, ainda, resgatar o humanismo".

O documentário resultante deste trabalho servirá como primeiro laboratório de análise para o processo de criação do espectáculo 'A Boa Alma de Setsuan', texto de Bertolt Brecht, a estrear em Março de 2025, no Funchal.

O material recolhido e editado na residência fará, também, parte da estratégia de promoção e divulgação do próprio espectáculo, com a elaboração de teasers a serem difundidos nas redes sociais dos coprodutores do espectáculo: a Oficina de Ideias das Terras do Oeste e o Teatro Municipal Baltazar Dias / Câmara Municipal do Funchal.