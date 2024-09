Na comemoração dos 50 anos da revolução portuguesa de 25 de abril de 1974, para além de eventos mais ou menos passageiros, importará tomar medidas concretas que assinalem este marco histórico e que contribuam no presente e no futuro de Portugal para a afirmação dos valores de Abril.

Por todo o País ergueram-se referenciais simbólicos que serão na diacronia lugares incontornáveis de Abril. Contudo, na Região Autónoma da Madeira, apesar das louváveis e inéditas iniciativas já realizadas ou em projeto, está em falta (e ainda estamos a tempo), e faz falta um registo histórico à altura da importância e do alcance significativo de Abril para as nossas vidas.

De entre as grandes transformações sociais, políticas, económicas e culturais nascidas em Abril a liberdade é, talvez, a conquista mais amada e das mais sentidas aquisições positivas da sociedade portuguesa. Que é tão actual e em tanto importa defender.

Também por isso, a criação da “Casa da Liberdade” seria um dos possíveis marcos destes 50 anos de Abril na Madeira.

O edifício que foi símbolo da repressão, onde esteve a sede da PIDE na cidade do Funchal, na Rua da Carreira, seria o local indicado para a “Casa da Liberdade”. Aquele edifício ainda é património do Estado. Naquele lugar poderia nascer um memorial à Liberdade. Naquele local onde, depois da revolução, funcionou o Centro de Recrutamento Militar seria possível garantir a sua recuperação, requalificação e valorização, e projetar um novo Centro Cultural para a cidade do Funchal. Para servir a causa da Liberdade.

No uso a dar ao edifício que, durante tanto tempo, abrigou nestas ilhas a polícia política da ditadura de Salazar e Caetano deveria ser considerado instalar um memorial aos Resistentes Antifascistas, assim como poderia ser criado um Centro de Documentação sobre a Resistência e os Resistentes Antifascistas da Madeira e do Porto Santo.

Para tal é indispensável reunir vontade política.

Oxalá possa triunfar a promoção dos valores da Liberdade e da Libertação.