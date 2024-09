Mercado Quinhentista de Machico distinguido com Prémio Educação Artística 2024

No âmbito do Congresso Internacional de Educação Artística, a decorrer entre 4 e 6 Se Setembro, foram hoje atribuídos pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e da Direcção de Serviços de Educação Artística, os Prémios Educação Artística 2024. Este galardão visa "reconhecer o trabalho e a dedicação de projectos e profissionais que promovem a educação artística na Região Autónoma da Madeira, contribuindo para o enriquecimento cultural e educativo da comunidade".

Na categoria 'Projecto', o vencedor foi o Mercado Quinhentista de Machico, uma iniciativa da Escola Básica e Secundária de Machico, criada em 2006, que consiste na recriação histórica da capitania de Machico no século XVI.

"O Mercado Quinhentista é um projecto que nasceu na escola e extravasou as suas paredes, ligando-se à comunidade, envolvendo todo o concelho e tornando-se já um dos cartazes turísticos da RAM. É esta dimensão cultural e este espírito de comunidade que acreditamos ser possível construir nas nossas escolas. Este prémio é o reconhecimento dessa capacidade de a Escola influenciar a comunidade em que está inserida e de agregá-la", afirmou na ocasião o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, na sessão de abertura do congresso.

O Mercado Quinhentista de Machico é agora distinguido com o Prémio Educação Artística 2024 - Categoria Projecto, em reconhecimento pelo seu impacto educativo e cultural.

Na categoria professor, o galardão foi atribuído a Francisco Loreto, natural da Ponta do Sol, professor e maestro de destaque no panorama da educação artística.

"É visível a paixão e o sentido dos valores humanos que o professor Francisco Loreto coloca no seu trabalho, e isso é algo realmente marcante, porque não chega apenas treinarmos os nossos alunos, é importante criar condições para que eles possam crescer enquanto pessoas", destacou Jorge Carvalho.

Desde 1998, Francisco Loreto tem desempenhado um papel central no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, lecionando disciplinas como Análise, Técnicas de Composição, Acústica e Orquestra. Ao longo da sua carreira, tem sido uma figura essencial na formação e desenvolvimento de jovens músicos na Região.

Em 2015, Francisco Loreto assume a função de maestro da Orquestra Sinfónica do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, contribuindo de forma significativa para o progresso musical dos seus alunos. A sua dedicação, excelência pedagógica e impacto na educação artística são agora reconhecidos com o Prémio Educação Artística 2024 - Categoria Professor, uma merecida homenagem ao seu compromisso e trabalho exemplar na comunidade educativa.

Ainda na sessão de abertura, que decorreu na manhã desta quarta-feira, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, o secretário de Educação considerou este congresso "uma marca do início do ano lectivo na Região Autónoma da Madeira".

"Começarmos com actividades ligadas ao mundo artístico é, sem dúvida alguma, inspirador. Esta partilha das melhores práticas e esta troca de experiências são relevantes para nos ajudarem a encontrar a energia, a motivação e estarmos mais capacitados para um ano letivo que esperamos seja de sucesso para os alunos, de realização para os professores e, acima de tudo, de satisfação para as famílias que acreditam que é pela Escola que conseguimos transformar a sociedade e desenvolver das competências e dos talentos das nossas crianças", vincou Jorge Carvalho.

O Congresso Internacional de Educação Artística tem em agenda, para os próximos dias, mais de 50 actividades, entre comunicações, conferências, oficinas de formação e uma feira de edições, envolvendo cerca de 200 participantes de seis países – Portugal, Brasil, Espanha, Estados Unidos da América, Hungria e Países Baixos –, nomeadamente professores, educadores, investigadores, estudantes, gestores, artistas, animadores culturais e agentes culturais.