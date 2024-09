Social-democrata Lídia Pereira integra delegação do PE na conferência climática em Baku

A eurodeputada Lida Pereira (PSD) vai integrar a delegação do Parlamento Europeu (PE) ao Azerbaijão, enquanto coordenadora pelo PPE da posição do hemiciclo europeu para a próxima Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP29).

Lídia Pereira - que é coordenadora, pelo grupo do Partido Popular Europeu (PPE, que integra o PSD) da posição do Parlamento Europeu para a COP29 - defendeu, em comunicado, "a necessidade de ações mais ambiciosas para enfrentar a crise climática, com especial foco na gestão da água".

A resolução do PE, que será votada em outubro, destaca prioridades como "o estabelecimento de um novo objetivo de financiamento climático global, reforçando a meta global de 100 mil milhões de dólares anuais, a qual, no contexto global, até ao momento apenas foi alcançada e superada pela União Europeia".

O financiamento destina-se a apoiar a adaptação, nomeadamente nos países mais vulneráveis, às alterações climáticas, "especialmente na adaptação e mitigação dos impactos de secas, cheias e crises hídricas, questões cada vez mais críticas na agenda global.

"Tal como assistimos em Portugal, a crise da água é uma das maiores ameaças globais que enfrentamos, e é imperativo que esta COP traga soluções reais para a sua gestão sustentável. As secas e cheias extremas afetam vidas, economias e ecossistemas, exigindo que a comunidade internacional tome medidas coordenadas e eficazes", afirmou a eurodeputada, no comunicado.

Além do financiamento, a resolução defende o investimento em tecnologias limpas e inovação.

O cumprimento das metas de redução de emissões de gases com efeito de estufa, que a UE lidera, é outro dos aspetos da resolução.

A Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas vai decorrer entre os dias 11 e 22 de novembro, em Baku, no Azerbaijão.