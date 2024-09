Fábio Pereira de saída do Marítimo

Fábio Pereira está de saída do comando técnico do Marítimo. A decisão foi tomada já ao final do dia de ontem, antes do regresso da equipa maritimista à Madeira e após a goleada sofrida em Portimão, no jogo da 4ª jornada da II Liga, e comunicada ao treinador madeirense, 45 anos, que, assim, não resistiu aos maus resultados neste inicio de campeonato, com apenas uma vitória em quatro jogos, com especial enfoque para a goleada sofrida (1-5) em Portimão, no domingo. A rescisão do contrato deve ser oficializada nas próximas horas.

Refira-se que Fábio Pereira foi uma aposta pessoal de Danny, Director Desportivo do Marítimo, e reunia todo o consenso da administração da SAD, com poderes para construir um plantel que, na sua maioria de jogadores, é da sua responsabilidade e deixa a equipa no 10º lugar com cinco pontos após quatro jornadas.

O Marítimo procura um sucessor e Daniel Ramos, que foi o último treinador de sucesso nos verde-rubros (uma presença europeia e um 7º lugar na I Liga em 2015/16 e 2016/17), é o desejado, tendo mesmo sido contactado ainda no domingo pela SAD. Sérgio Vieira, que já esta época orientou o Portimonense é também um nome em cima da mesa.