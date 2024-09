Miguel Veloso termina carreira aos 38 anos e integra equipa técnica do Pisa

O internacional português Miguel Veloso colocou um ponto final da carreira de futebolista, aos 38 anos, e vai integrar a equipa técnica do Pisa, anunciou hoje o líder da segunda Liga italiana.

"É um prazer tê-lo de volta, Miguel. Miguel Veloso decidiu retirar-se do futebol profissional e seguir carreira como técnico. Ele vai juntar-se à equipa liderada pelo mister Inzaghi como novo colaborador técnico", pode ler-se na nota publicada pelo emblema transalpino, no qual atua o luso Tomás Esteves.

O médio defensivo formado no Sporting foi internacional luso em 56 ocasiões e fez carreira, sobretudo, no estrangeiro.

Além dos 'leões', Veloso vestiu as 'cores' do Génova, em dois períodos, do Dínamo Kiev e Hellas Verona.

"Depois de tantos anos em campo, depois de tantas batalhas, emoções e vitórias, chegou a altura de dizer adeus ao futebol. Não foi uma decisão fácil, mas é a altura certa para virar a página e começar um novo capítulo. Quando penso em toda a minha carreira, não posso deixar de dizer que foi realmente uma viagem incrível. Foram anos intensos e emotivos que levarei sempre comigo", referiu Miguel Veloso, numa publicação efetuada nas redes sociais.

Pela equipa das 'quinas' esteve presente nas fases finais do Euro2008 e 2012, bem como nos Mundiais2010 e 2014.