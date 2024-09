Desabafo de Fábio Pereira. “O futebol é como o amor”

Após oficializada a saída do Marítimo, Fábio Pereira, o agora ex-treinador verde-rubro, deixou uma mensagem, algo enigmática, no seu no Facebook, e que revela um pouco o seu estado de espírito depois de ter saído do clube do qual é confesso adepto: "O futebol é como o amor. Dá-te tudo, abraça-te, envolve-te, enlouquece-te, tritura-te, derruba-te, pisa-te quando estás no chão. Desiludes-te, mas voltas sempre a amar. O futebol é como o amor: sonhas grande. E vais deixando de sonhar à medida que vais caindo. Mas voltas sempre a sonhar.”