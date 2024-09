Marítimo oficializa saída de Fábio Pereira

O Marítimo acaba de oficializar a saída do treinador Fábio Pereira. Tal como o DIÁRIO avançou ao início da tarde, havia acordo total entre as partes para a rescisão do contrato.

“O CS Marítimo informa que Fábio Pereira já não é treinador da equipa principal”, começa por informar a breve nota divulgada no site oficial dos verde-rubros”

“O emblema maritimista agradece a forma como o treinador encarou o projeto Marítimo. Deixam também o CS Marítimo os adjuntos Hélder Sousa e Miguel Romão e o treinador de guarda-redes Pedro Ferrer. O CS Marítimo deseja a Fábio Pereira e à sua equipa técnica sucessos pessoais e profissionais”, acrescenta a mesma informação.