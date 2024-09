Acordo total com Fábio Pereira

O Marítimo chegou, esta manhã, a um acordo final com Fábio Pereira para a rescisão do contrato que o ligava aos verde-rubros até ao final desta temporada.

Ao que o Diário apurou, havia um desacordo no que concerne ao prémio de subida, cláusula constante no contrato, agora ultrapassado.

Com Fábio Pereira saem também os adjuntos Hélder Sousa, Miguel Romão e Pedro Ferrer, este último treinador de guarda-redes.

O Marítimo centra agora as atenções na contratação do novo treinador. Daniel Ramos, o desejado e com o qual houve princípio de acordo, é agora considerado caro para as possibilidades da SAD e tem outras ambições. Sérgio Vieira é o nome que se segue, mas a possibilidade Silas não está posta de parte.

Fábio Pereira, que chegou ao Marítimo no início de Dezembro de 2023 para suceder a Tulipa no cargo, deixa o emblema do Almirante Reis no 10.º lugar com cinco pontos após quatro jornadas, contabilizando um total de 26 partidas oficiais ao serviço dos verde-rubros, com um registo de 13 vitórias, 10 empates e 3 derrotas.