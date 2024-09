MPT quer erradicar os manuais digitais das escolas

A Comissão Política do Partido da Terra diz dar total apoio à recomendação do Governo da República para a proibição do uso de telemóveis nos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico. No entanto, vai mais longe e diz ser preciso erradicar a utilização de manuais escolares digitais.

"A crescente digitalização nas escolas não tem sido a solução para os problemas de aprendizagem. O simples fornecimento de tablets ou computadores aos alunos não resolve, por si só, as dificuldades estruturais do sistema educativo. É um erro pensar que a digitalização substitui a falta de recursos pedagógicos e de qualidade no ensino. Não é apenas «dar tablets» que os desafios educacionais se resolvem", refere em comunicado à imprensa.

O partido afirma que " o uso de manuais digitais pode mesmo agravar a situação, ao afastar os alunos do contacto directo com os materiais de aprendizagem impressos, que são mais eficazes para a memorização e compreensão profunda das matérias. Além disso, a dependência de dispositivos tecnológicos introduz novas desigualdades, já que nem todas as famílias têm acesso a uma internet de qualidade ou a um ambiente de estudo adequado. Muitos alunos enfrentam dificuldades com estas tecnologias, o que apenas aprofunda o fosso educativo".

O MPT considera que a qualidade do ensino não deve embarcar em modas e que, por isso, a erradicação dos manuais digitais, associada à proibição de telemóveis, traria um ambiente escolar mais focado, inclusivo e propício ao verdadeiro desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças.

O partido apela a que o Governo Regional acompanhe a recomendação do Governo da República, proibindo também o uso de telemóveis nas escolas e reavaliando a utilização de manuais digitais, "em favor de um sistema educativo mais justo e equilibrado, que valorize verdadeiramente o conhecimento e o sucesso académico".