MPT apela ao reconhecimento dos bombeiros profissionais

O Partido da Terra (MPT) associa-se esta quarta-feira, 11 de Setembro, às comemorações do Dia Nacional do Bombeiro Profissional, enaltecendo o trabalho daqueles que "fazem do sacrifício uma missão, colocando o bem-estar da nossa comunidade acima de tudo, mesmo quando o preço é a sua própria vida".

Em nota emitida, o partido lembra não basta apenas "celebrar, é preciso agir", apelando ao Estado e à sociedade que "garantam a estes profissionais o reconhecimento e as condições que merecem".

"Eles precisam de recursos, de formação contínua e de apoio psicológico. Precisam de saber que o país que tanto protegem está ao seu lado. Não basta apenas agradecer, é preciso equipá-los e cuidar deles como eles cuidam de nós", pode ler-se no comunicado.