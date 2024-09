MPT alerta para sobrecarga das famílias madeirenses com o custo do material escolar

A Comissão Política do Partido da Terra (MPT) mostra-se preocupada com o "crescente fardo financeiro que as famílias madeirenses estão a enfrentar para assegurar o material escolar necessário para os seus filhos". O partido considera que, apesar dos manuais escolares serem fornecidos pelo Governo Regional, o restante material continua a representar uma despesa significativa.

O MPT recorre ao exemplo de um encarregado de educação da Escola EB1/PE da Achada, que teve de pagar 161,80 euros em material escolar essencial para um aluno do 1.º ano.

"Este valor, que cobre itens como lápis, cadernos, colas e outros materiais básicos, é incomportável para muitas famílias, especialmente tendo em conta que os ordenados não têm acompanhado a inflação, agravando ainda mais a situação económica dos agregados familiares. As dificuldades financeiras que muitas destas famílias já enfrentam são exacerbadas por um custo de vida em constante aumento, enquanto os rendimentos permanecem praticamente estagnados", considera o partido.

As críticas do deputado municipal Valter Rodrigues viram-se para a Câmara do Funchal que decidiu atribuir " apenas 30 euros em vales para a aquisição de material escolar", uma vez que considera ser insuficiente. "Enquanto vemos verbas significativas a serem canalizadas para eventos como ralis e festas, que pouco ou nada contribuem para o bem-estar das nossas crianças e para o desenvolvimento da sociedade, as famílias continuam a lutar para garantir o básico: a educação dos seus filhos", afirmou.

Nesse sentido, o MPT apela às entidades competentes para que reavaliem urgentemente as políticas de apoio ao material escolar. "Propomos que seja criado um mecanismo de apoio mais robusto, como subsídios ou vouchers com valores ajustados às reais necessidades das famílias, que ajude a mitigar o impacto económico destas despesas, garantindo que todas as crianças têm acesso aos recursos essenciais para iniciar o ano lectivo em igualdade de condições", afirma o partido.

"A educação é um direito fundamental e não pode ser vista como um luxo inacessível para muitos. O Partido da Terra continuará a lutar para que as verbas públicas sejam utilizadas com responsabilidade e com prioridade, em áreas que realmente importam para o futuro da Madeira e das suas famílias", termina.