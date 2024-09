A Assembleia Municipal do Funchal aprovou, hoje, por unanimidade, um voto de louvor a todos os bombeiros, forças de segurança, voluntários e cidadãos que enfrentaram com coragem e dedicação os devastadores incêndios que recentemente assolaram a Região Autónoma da Madeira.

Este voto de louvor, proposto pelo Partido da Terra (MPT), reconhece e homenageia publicamente o sacrifício heróico dos bombeiros que, com determinação sobre-humana, estiveram na linha da frente do combate às chamas. Destaca-se igualmente o papel fundamental das forças de segurança, que garantiram a protecção das populações e a coordenação das operações de evacuação, bem como a solidariedade notável da população anónima, que, com gestos incansáveis de ajuda mútua, apoiou tanto os vizinhos como as forças que combatiam o fogo, refere o partido em nota à imprensa.

"Além disso, este voto presta uma sentida homenagem à resiliência das populações afectadas, que, apesar de terem perdido casas e meios de subsistência, mantiveram um espírito de união e força. Também manifesta profunda solidariedade pela perda dos muitos animais que pereceram durante esta tragédia, sublinhando o impacto devastador que o fogo teve sobre a fauna e os lares", observa o deputado municipal.

A Assembleia Municipal do Funchal expressa assim o seu reconhecimento pelo esforço extraordinário de todos os envolvidos e reforça o compromisso de trabalhar por uma resposta mais eficaz a futuras crises. Este voto de louvor será amplamente divulgado, de forma a garantir que todos os que contribuíram para a luta contra os incêndios recebam o merecido reconhecimento.