Santana aprovou pacote fiscal superior a 415 mil euros

A Câmara Municipal de Santana aprovou hoje, em reunião ordinária, proposta de pacote fiscal para o ano 2025. Trata-se de um montante global de 415.560 euros onde a maior fatia diz respeito à manutenção da taxa mínima do IMI e à aplicação do IMI Familiar ambas totalizando benefícios no valor de 245.560 euros.

Também foi aprovada a devolução da totalidade do IRS variável, medida que Santana foi pioneira na RAM, o valor devolvido aos contribuintes corresponde a 141 mil euros. Já no que às empresas diz respeito, a câmara municipal não aplica o imposto da Derrama, o que significa um valor de 30.000 euros que fica retido nas empresas.

Salientar também que nesta reunião de câmara foi aprovada a alteração ao regulamento de apoio às famílias no custo da energia eléctrica, medida implementada em 2023 e que será novamente aplicada em 2024.