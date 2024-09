Kamala Harris propõe expansão dos incentivos fiscais para as pequenas empresas

A vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, propôs hoje uma expansão dos incentivos fiscais para as pequenas empresas, um plano que se junta à sua defesa do aumento de impostos para os mais ricos e as grandes empresas.

Descrevendo as pequenas empresas como "um alicerce essencial para toda a economia" norte-americana, Harris afirmou que pretende expandir os incentivos fiscais de 5.000 dólares (4.512 euros) para 50.000 dólares (45.120 euros) para despesas de arranque de atividade, com o objetivo de, eventualmente, estimular 25 milhões de novas candidaturas de pequenas empresas ao longo de quatro anos.

O discurso faz parte do esforço de Kamala Harris para reforçar as suas credenciais económicas a apenas dois meses das eleições.

"Não são apenas líderes no mundo dos negócios. São líderes cívicos", afirmou a candidata. E acrescentou: "Vocês fazem parte da cola e do tecido que mantém as comunidades unidas".

A campanha do candidato republicano, Donald Trump, criticou o plano de Harris para as pequenas empresas, recordando que a vice-presidente prometeu eliminar um pacote de reduções fiscais aprovado durante a sua administração e que deverá expirar no próximo ano.

Segundo a campanha do ex-presidente norte-americano, essas reduções "permitiram que os empresários deduzissem até 20% do rendimento empresarial qualificado", reduziram os impostos sobre a compra de novos equipamentos e estimularam a atividade das pequenas empresas.

Antes de falar sobre as pequenas empresas, Harris abordou o tiroteio hoje numa escola da Geórgia.

"É simplesmente escandaloso que todos os dias, no nosso país, nos Estados Unidos da América, os pais tenham de mandar os filhos para a escola preocupados com a possibilidade de regressarem a casa vivos".

E acrescentou: "Temos de acabar com isto. Não tem que ser assim".