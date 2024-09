Câmara investe mais de 170 mil euros na reabilitação do quartel dos Bombeiros de Machico

A Câmara Municipal de Machico vai investir cerca de 169 mil euros, aos quais acresce IVA, para a reabilitação do quartel dos Bombeiros Municipais de Machico. O contrato já foi firmado com a empresa Ponto Azul, com sede no concelho.

De acordo com o caderno de encargos, a obra prevê a execução de um WC, que servirá de apoio à equipa de limpeza, bem como a criação de uma zona de lazer. Este investimento vai ainda visar a ampliação do parque de estacionamento interior.

O caderno de encargos fala ainda na substituição de todas as portas dos abrigos dos veículos por portas seccionadas e ainda noutros pequenos trabalhos no interior do quartel, nomeadamente na sala de arrumos.

O quartel dos Bombeiros Municipais de Machico fica localizado no Caminho da Ribeira, sendo um corpo fundado em 1960, que recentemente foi equiparado à carreira de bombeiros sapadores.