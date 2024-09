'Nova' Clínica da Carreira representa investimento superior a 5 milhões de euros

O Hospital da Luz Clínica da Carreira representa investimento superior a 5 milhões de euros. Dado revelado pela CEO do Grupo Luz Saúde, Isabel Vaz.

Praticamente meio ano após entrar em funcionamento – mês de Março -, o Hospital da Luz Clínica da Carreira é esta segunda-feira oficialmente inaugurado.

Para o efeito a concorrida cerimónia a acontecer neste final de tarde conta com as presenças do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Situado no centro do Funchal, junto de uma das mais importantes áreas de serviços da cidade, este novo centro ambulatório da rede Hospital da Luz na Madeira tem disponível um conjunto de cuidados de saúde para responder às necessidades de saúde da população, residentes ou visitantes, num único local e com toda a comodidade.

Numa combinação entre a centralidade geográfica e a reputação da marca, a nova clínica da Rede Hospital da Luz no Funchal, além de dotada de equipa clínica reconhecida e diferenciada, é apoiada por equipamentos topo de gama de modo a assegurar elevados padrões nos cuidados de saúde aos utentes.

O novo Hospital da Luz Clínica da Carreira conta com: Consultas de diversas especialidades médicas e cirúrgicas e de outras especialidades clínicas; Análises clínicas e exames de especialidade; Tratamentos de enfermagem.

O Hospital da Luz Clínica da Carreira, assim como a Clínica do Caniço, funcionam de forma integrada com o Hospital da Luz Funchal, para garantir um maior leque de serviços, com o apoio e segurança para cuidados de nível hospitalar, e a continuidade de cuidados médico-cirúrgicos. Tem ainda ligação às infra-estruturas e profissionais do Hospital da Luz Lisboa e do Hospital da Luz Arrábida (Vila Nova de Gaia) na resposta integrada de cuidados da Rede Hospital da Luz. Tem ainda acordos com as principais seguradoras e subsistemas de saúde.