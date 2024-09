Governo transfere 978 mil euros para apoio às produções locais

O Governo Regional da Madeira transferiu, no final de Agosto, aproximadamente 978 mil euros, no âmbito do POSEI - Apoio às Produções Locais (POSEI-APL), com o objectivo de minimizar os constrangimentos estruturais e económicos que resultam da condição ultraperiférica da Região Autónoma da Madeira.

Com esta transferência, foram apoiados os sectores da transformação da cana-de-açúcar, da transformação do leite, da produção de carne bovina, da vaca aleitante e da produção de uva em Região Determinada.

A transferência financeira foi suportada na "íntegra por verbas provenientes do Orçamento Regional da RAM, dado que o valor transferido pela União Europeia não é suficiente para garantir o pagamento total dos pedidos de ajuda às diversas medidas de apoio à agricultura regional disponíveis no POSEI-APL", esclarece a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, em nota enviada.

Nos pagamentos direccionados para a produção vegetal, destacam-se os 440 mil euros pagos aos viticultores de uva em Região Determinada, que beneficiaram 863 produtores. De referir que o valor é calculado por quilograma de uva transformada e é diferenciado por casta.

No sector pecuário, por sua vez, sobressai o apoio ao abate de bovinos, com um valor transferido de 516 mil euros, que visa compensar o custo adicional da produção de carne regional, e que abrangeu o abate de 3 068 animais.

O Governo Regional mantém, assim, o firme propósito de salvaguardar os interesses dos agricultores da Madeira e do Porto Santo, bem como assegurar uma maior capacidade competitiva do sector agrícola regional.