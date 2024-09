91% dos alunos da APEL conseguiram colocação no Ensino Superior

Nas colocações dos alunos da Escola da APEL no Ensino Superior, para o ano lectivo 2024/25, nove em cada dez alunos deste estabelecimento escolar entraram numa das suas três primeiras opções, o que corresponde a cerca de 91% dos colocados, quando a média nacional é de 86%.

Sendo que 61% entrou na sua primeira opção, valor que também se encontra acima da média nacional, que se cifra nos 56%. Apenas 5 alunos internos de 12º ano, dos Cursos Científico-Humanísticos, não ficaram colocados no ensino superior público. As estatísticas de colocação dos alunos da Escola da APEL no ensino superior público revelam colocações de elevado nível, mantendo a fiabilidade e consistência do trabalho desenvolvido nesta Escola, por toda a Comunidade Educativa, ao longo dos anos. Direcção da Escola da APEL

É de salientar que 29% dos alunos da Escola da APEL ficaram colocados em cursos da área da Saúde, sendo que 10% ficou colocado em Medicina e os restantes 19% conseguiram colocações em cursos como Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Imagem Médica, Veterinária, Ciências Biomédicas e outros, tanto por alunos provenientes de Ciências e Tecnologias, como por alunos provenientes do Curso de Técnico de Auxiliar de Saúde.

Também 10% ficaram colocados no curso de Direito e 3% no curso de Solicitadoria, o que perfaz 13% do total das colocações. "Um grande número destas são de alunos provenientes de vários cursos de secundário, dos quais se salienta o de Línguas e Humanidades, mas, particularmente, de alunos originários do Curso de Técnico de Serviços Jurídicos, curso com grande tradição nesta Escola", refere a direcção.

Neste ano lectivo, em particular, há que também salientar o desempenho dos nossos alunos na colocação em cursos da área das Artes-Visuais, nomeadamente em Design e Arquitectura, que também perfazem 13% do total de colocados.

Além das áreas das Ciências e das Humanidades, foi em cursos de Gestão, Economia e Marketing em que cerca de 12% dos alunos ficaram colocados. Já no que diz respeito ao Desporto, foram colocados cerca de 5% dos alunos. "Uma parte importante dos alunos provenientes dos Cursos Profissionais de Desporto, de Turismo e de Técnico de Informática, também garantiram vaga em cursos profissionais de nível universitário, os CTESP’s, em Universidades e Politécnicos espalhados por todo o país", pode ler-se na nota de imprensa.

Por fim, há que referir que a Universidade da Madeira recebeu cerca de 30% dos candidatos, constituindo-se como a Instituição com maior número de colocados desta escola. As Instituições de Lisboa e do Porto seguiram-se em número e percentagem.

"Também é importante referir o elevado número de alunos que entraram em Universidades privadas, como a Universidade Católica e a Escola de Enfermagem São José de Cluny, e em Instituições no estrangeiro, tanto por alunos dos Cursos de Ensino Português, como de alunos do Curso de Ensino Internacional IB Diploma Programme, que é lecionado em inglês. A grande maioria dos alunos internos da Escola da APEL ingressou no Ensino Superior", destaca a direcção.