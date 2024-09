Orquestra de Cordas 'Madeira Camerata' em concerto no Royal Savoy

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta esta quinta-feira, dia 12 de Setembro, um concerto da Orquestra de Cordas 'Madeira Camerata' no Hotel Royal Savoy.

Depois do Concerto Inaugural da Temporada 2024/2025, realizado no último sábado, os solistas da Orquestra Clássica da Madeira apresentam-se amanhã sob a direção musical do violinista Norberto Gomes, pelas 21 horas.

A Madeira Camerata promete proporcionar aos ouvintes uma viagem por alguns dos períodos da história da música, nomeadamente o período barroco, interpretando obras dos compositores Johann Pachelbel, Bach, Händel e Vivaldi, e o período moderno, desde 1900 até os dias actuais, dando vida às obras do compositor Rui Soares da Costa e o arranjo de S. Aslamasyan da obra 'Três Peças' do compositor Komitas.

Os bilhetes para o concerto estão à venda na recepção do próprio Royal Savoy pelo valor de 20 euros por pessoa.

PROGRAMA:

Johann Pachelbel [1653 - 1706] · Cânone

Johann Sebastian Bach [1685 - 1750 ] · Ária da Suite em Ré

Georg Friedrich Händel [1685 - 1759] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] · Passacaglia

António Vivaldi [1678 - 1741] · Concerto Alla Rustica em Sol maior RV.151

Rui Soares da Costa [n 1958] - Homenagem

Komitas [1869 - 1935] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] . Três Peças

Sobre a Madeira Camerata

A Orquestra de Cordas, um dos agrupamento internos da Orquestra Clássica da Madeira tem por principais objectivos a interpretação de repertório para a secção de cordas e a divulgação da música portuguesa escrita para este tipo de formação. Criada em 1997, o agrupamento já representou a Orquestra Clássica e a Região Autónoma da Madeira no exterior através da participação em festivais internacionais de música.

A Madeira Camerata já tocou com vários maestros e solistas, entre eles Jaap Schröder, Luís Izquierdo, Roberto Pérez, Filipe Pinto-Ribeiro, Carlos Guilherme, Luís Andrade, Milko Pravdic, Ilya Grubert, António Carrilho, Bárbara Dória, Lyudmila Voynarovska, entre outros. Já se apresentou em concerto nos Festivais de Música da Madeira de 1998, 1999 e 2000, no Festival de Artes de Macau, e ainda no Festival de Música de Ferrol, na Galiza (Espanha). Realizou ainda concertos no Porto e no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa. Em 2000 realizou uma digressão por várias cidades espanholas, entre as quais Madrid, onde se apresentou no Auditório Nacional com transmissão em direto para a Rádio Clássica de Espanha.