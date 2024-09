Orquestra Clássica da Madeira abre nova temporada este sábado

A Orquestra Clássica da Madeira abre a sua nova temporada 2024/2025, este sábado, dia 7 de Setembro, no Centro de Congressos da Madeira.

A música de todos os tempos tem preenchido as temporadas da Orquestra Clássica da Madeira. O início de uma temporada é sempre um momento de palpitação e ebulição por tudo aquilo que vamos explorar musicalmente e artisticamente, e apurar ao ponto de poder levar ao público as grandes obras da Humanidade. É no início das temporadas que nos reencontramos e partilhamos as boas energias e todo o bom conhecimento que adquirimos nas nossas viagens de férias, sejam elas físicas, literárias ou mesmo imaginárias e no momento único de construção musical levamos ao público interpretações que são com certeza o nosso melhor que temos para propor Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira

Na primeira parte será interpretada, em estreia absoluta, a obra ‘Libera-me’ do jovem compositor madeirense Lino Silva, laureado com o Primeiro Prémio da Terceira Edição do Concurso Jovens Talentos 2024, organizado pelo Conservatório – Escola Profissional de Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter CLode.

Ainda na primeira parte, será interpretada a ‘Sinfonia Concertante para Violino e Viola d´Arco e Orquestra’, de Wolfgang Amadeus Mozart, com os solistas convidados, com carreiras internacionais de destaque: o violinista Barnabás Kelemen e a violetista Katalin Kokas.

Barnabás Kelemen dá 'masterclass' no Conservatório

No âmbito da actividade da Orquestra, e através do acordo entre Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, sua entidade gestora, e o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Barnabás Kelemen, será realizada também uma ‘masterclass’ no dia 5 de Setembro, no Salão Nobre do Conservatório, a partir das 15 horas, direcionada aos jovens violinistas do Conservatório.

Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, salienta “a importância destes artistas pedagogos nestas parcerias na medida em que oferecem o melhor do conhecimento aos jovens [músicos]”.

Barnabás foi, desde 2003, professor de violino e de música de câmara na Ferenc Liszt Music Academy em Budapeste e professor convidado na Indiana University in Bloomington/USA e na Fiesole University em Florence. Entre 2014 e 2022 foi também professor da Universidade da Colónia/Alemanha como sucessor de Zakhar Bronn e Viktor Tretyakov e deu masterclasses em renomadas instituições tais como Salzburg Mozarteum, Brussels Chapelle Rheine Elizabeth e nas Universidades de Tokyo, Paris, Glasgow, Dallas, Toronto, Helsinkia, Antuérpia, Bruxelas, Florença, entre outras.

“A Música é o nosso Património”

Quanto à segunda parte do concerto, a Orquestra irá interpretar uma obra do seu repertório o IV Ato do Ballet ‘O Lago dos Cisnes’, de Tchaikovsky, uma “obra maior da composição universal que tem os seus vários andamentos, melodias inconfundíveis da inspiração genial de Tchaikovsky e que fazem já parte do património do universo da memória de todos nós”.

De referir, ainda, que a Orquestra está também a preparar duas surpresas como extra que irão certamente deliciar e impactar todos os ouvintes.

Para este concerto, mais uma vez, a Orquestra conta com direcção do Maestro Gianluca Marcianò, reconhecido internacionalmente como maestro sinfónico e de repertório de ópera.

Na componente da responsabilidade pedagógica da Orquestra – que ao longo do ano se irá focar em três grandes concertos – o primeiro que será já neste concerto do dia 7 de Setembro, contará com a integração de 13 jovens instrumentistas do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, em estágio artístico/pedagógico, “proporcionando conhecimento e contacto com grandes artistas numa formação em contexto real de trabalho”.

“A Música é o nosso Património e é este património que queremos partilhar com o nosso público proporcionando-lhes experiências sonoras de beleza e de estética, onde a música através do som irá sensibilizar o lado emocional e racional”, convida Noberto Gomes.

A música tem efeitos positivos no ser humano e nesta temporada a Orquestra Clássica da Madeira lança o desafio ao nosso estimado público para virem usufruir de belos momentos com as inspiradas criações musicais Norberto Gomes

Resta referir que os bilhetes custam 20 euros (com descontos para crianças, jovens e seniores com mais de 65 anos de idade) e estão disponíveis na Loja Gaudeamus, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal (de segunda a sexta-feira no horário das 09 às 18 horas) e na bilheteira do Centro de Congressos da Madeira, no dia 7 de Setembro, a partir das 16 horas. Podem ser ainda adquiridos on-line na Tickectline (https://ticketline.sapo.pt/evento/orq-classica-da-madeira-abertura-temporada-85505).

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório têm entrada livre, mediante apresentação de cartão estudante.

PROGRAMA

Lino Silva [n. 2006] - Libera me

Wolfgang Amadeus Mozart [1756 – 1791] - Sinfonia Concertante in E flat Major, K.364

Piotr Ilitch Tchaikovsky [1840 - 1893] - Act IV from Ballet Swan Lake