Cancelado o concerto dos Ornatos Violeta no Meo Sons do Mar no Funchal

Os Ornatos Violeta cancelaram o concerto que iriam dar no Funchal, no próximo sábado, dia 7 de Setembro, no âmbito do festival Meo Sons do Mar, anunciou a organização, sem justificar as "circunstâncias imprevistas" no anúncio do cancelamento do segundo dia do evento, também por não ter sido encontrado nenhuma banda para substituir o grupo musical fundado em 1991.

"Lamentamos informar que, devido a circunstâncias imprevistas, o espetáculo de Ornatos Violeta, no Festival MEO SONS DO MAR, no próximo dia 7 de Setembro encontra-se cancelado", informa em nota de imprensa divulgada esta segunda-feira

Aos fãs do grupo, é dirigida a seguinte mensagem: "Sabemos que muitos estavam ansiosos pelo espectáculo de Ornatos Violeta, e entendemos a decepção que essa notícia pode causar."

Mas prometem que "o titular do bilhete diário pode solicitar o reembolso (no local onde fez a compra) até ao dia 15 de Setembro. O titular do passe 2 dias deverá até à data do evento solicitar a troca para o dia 6 de Setembro e reembolso dos restantes 50% do valor do passe ou ainda reembolso total".

O Meo Sons do Mar decorreria a 6 e 7 de Setembro, sendo que a programação mantém-se com Vitor Kley, D.A.M.A. e, ainda, com a banda local Pilares de Banger.

Assim, fica cancelado o segundo dia do evento. A Comunicação vai ser feita nas redes sociais do Festival, no instagram do MEO, MEOBlueticket e PEV.