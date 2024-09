Concerto Raqiyah Duo para ver no Pátio da Estação do Monte

A Associação Cupio Musicorum, sediada em Braga, conhecida pela sua dedicação à promoção de eventos culturais musicais, realizará um concerto do projecto Rakyiah Duo, no próximo dia 13 de Setembro, às 18h00, no Pátio da Estação do Monte.

O evento é apoiado pela Câmara Municipal do Funchal, no âmbito dos Apoios ao Associativismo e Actividades de Interesse Municipal, que visa incentivar a realização de iniciativas culturais na região.

"O Rakyiah Duo, composto por Paula Soares na flauta transversal e Tiago Brás na guitarra clássica, é um projecto musical inspirado numa palavra hebraica cujo significado pode ser traduzido como expansão celestial. Este conceito reflecte-se nas suas actuações, em que a sinergia entre as notas da guitarra e da flauta cria uma experiência sonora única e envolvente, transportando o público para novas paisagens musicais. Cada concerto é uma oportunidade de vivenciar a harmonia e a cumplicidade que Paula e Tiago compartilham, tanto como músicos quanto amigos", refere o Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal.

"O repertório apresentado pelo duo abrange tanto obras clássicas que destacam a formação da dupla, como também arranjos inovadores e composições originais, oferecendo uma experiência diversificada e rica em nuances ao ouvinte. O concerto do Rakyiah Duo promete ser uma celebração da música e da amizade, num ambiente onde cada acorde e melodia refletem a paixão que os dois nutrem pela sua arte", conclui.