Associação Ornitológica da Madeira anuncia Madeira International Bird Exhibition

A Associação Ornitológica da Madeira (AOM) dá conta do 1.º Campeonato Internacional COM -Madeira International Bird Exhibition, que terá lugar entre os dias 25 e 27 de Outubro, na Madeira.

"Será uma experiência única, que esperamos viver ao lado de todos os criadores, entusiastas, membros da Confederação Ornitológica Mundial, Supervisores, Juízes de insígnia Mundial, Clubes, Federações, amigos e todos aqueles que nos quiserem visitar, e apresentamos hoje o derradeiro programa, de modo a manter informados, todos os interessados", refere a AOM, num comunicado de imprensa, enviado esta noite.

As inscrições para a iniciativa abrem no próximo dia 10 de Setembro e vão até dia 10 de Outubro.

O Madeira International Bird Exhibition conta com o apoio do Governo Regional, da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura e da Câmara Municipal do Funchal.

Na exibição estarão presente a Confederação Ornitológica Mundial, Ordem Mundial dos Juízes , COM - Portugal, Federação Ornitológica Nacional Portuguesa e a Associação Ornitológica da Madeira.

Programa