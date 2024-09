O concerto comemorativo dos 150 anos da Banda Municipal Paulense que decorreu ontem no adro da igreja do Paul do Mar terminou com uma marcha evocativa à efeméride tocada por quatro bandas sob orientação do maestro Álvaro Jesus.

Ontem realizou-se as comemorações dos 150 anos da Banda do Paul Mar onde o momento alto foi um concerto realizado pela banda da localidade e Banda Distrital do Funchal, a Banda Municipal da Ribeira Brava e a Banda Municipal de Câmara de Lobos.

A cerimónia comemorativa contou com a presença do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, o presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar, Paulo Rodrigues, o presidente da Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira, Rafael Mendes e do arcipreste da Calheta e pároco do Paul do Mar, padre Paulo Silva.