Orquestra Clássica da Madeira arranca temporada em grande

A Orquestra Clássica da Madeira apresentou este sábado, 7 de Setembro, o Concerto de Inaugural da Temporada 2024/2025.

O espectáculo, que teve lugar no Centro de Congressos da Madeira, foi dirigido pelo maestro convidado Gianluca Marcianò e contou com a actuação especial do violinista Barnabás Kelemen e da violetista Katalin Kokas.

No concerto, a obra ‘Libera-me’ do jovem compositor madeirense Lino Silva, laureado com o Primeiro Prémio do Concurso Jovens Talentos 2024 do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, esteve em estreia absoluta.