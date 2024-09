40 mil alunos no regresso às aulas

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 8 de Setembro, dá conta que o ano lectivo 2024/25 que arranca já amanhã em toda a Região vai mobilizar 40 mil alunos e 5.800 professores. Norte e Porto Santo registam o menor número de matrículas.

Fique a saber que a CMF recorre a gratificados da PSP para disciplinar o trânsito neste regresso às aulas.

Ponta do Sol com nova circular e parque de cinco pisos

A grande entrevista de hoje tem como protagonista a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol. A autarca revela que tem um projecto para solucionar o problema do trânsito na vila, onde se inclui a construção de um grande estacionamento. Em dia de aniversário do concelho, Célia Pessegueiro assegura que “a ausência de resposta nalguns sectores deste governo é tremenda”.

Estudar lá fora custa uma ‘pipa de massa’

A reportagem deste domingo aborda o drama dos estudantes universitário em matéria de gastos. Quartos a 600 euros, passagens aéreas a mais de 400 e custo de vida elevado dificultam a vida aos madeirenses que entraram num estabelecimento de Ensino Superior do continente.

ARAE realizou 666 inspecções desde Janeiro

Até ao momento oito estabelecimentos foram obrigados a suspender temporariamente a sua actividade na sequência de acções de fiscalização.

