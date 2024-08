'CineMachico' está de regresso nos sábados de Setembro

O 'CineMachico' - ciclo de cinema dedicado aos países europeus, promovido pelo Grupo de Teatro de Machico - regressa, em Setembro, para a sua oitava edição.

Este ano, o evento será dedicado à Alemanha, coma garantia de uma cidadão do país germânico de que serão exibidos "bons filmes" e "marcantes da vida do país".

A organização deixa, assim, o convite para ficar a "conhecer um pouco de uma sociedade que sofreu e triunfou de forma brilhante, após a sua destruição nas duas guerras mundiais".

O cinema foi, nas últimas décadas, a arte que mais contribuiu para o entretenimento e consequente qualidade de vida das populações, mas também na mudança das mentalidades, sobretudo na nossa sociedade fechada na insularidade. É também graças ao cinema que temos uma sociedade mais aberta, mais tolerante e mais informada. É claro que o mundo anda sempre às voltas e com elas mudaram os hábitos sociais, mas o cinema continua a contribuir com um manancial de informação, de ensinamentos, de contentamento, mostrando a história do homem, os seus feitos, os seus pensamentos, as suas lutas, as suas vicissitudes, ou transmitindo o seu feitiço no deleite do entretenimento. Sim, o cinema continua com a sua interminável magia Amaro Santos, Grupo de Teatro de Machico

O 'VIII CineMachico 2024' decorrerá todos os sábados do próximo mês, com sessões às 21 horas, que terão lugar ao ar livre, na praça junto à Igreja Matriz de Machico. O evento é aberto a toada a população.

Os filmes em exibição:

M - Matou

06 de Setembro, pelas 21h00, Rua do Mercado, Machico (ao ar livre)

Género: Suspense/drama policial

Título Original: M - Eine Stadt sucht einen Mörder

Intérpretes: Peter Lorre, Gustaf Gründgens, Ellen Widmann, Inge Landgut, Otto Wernicke

Realização: Friedrich Christian Anton Lang, conhecido como Fritz Lang (Viena, 5 de Dezembro de 1890 – Los Angeles, 2 de Agosto de 1976) foi um cineasta, realizador, argumentista e produtor nascido na Áustria, mas que dividiu sua carreira entre a Alemanha e Hollywood. É considerado um dos maiores vultos do cinema alemão e o mais notável e proeminente diretor a emergir da escola do expressionismo alemão, juntamente com Friedrich Wilhelm Murnau, muito embora Lang tenha sempre negado qualquer relação com o movimento expressionista.

Ano: 1931

Duração: 117 minutos

Sinopse: Marginais de uma cidade alemã unem-se para caçar um assassino de crianças procurado pela polícia. Capturado, ele é julgado por um tribunal de criminosos e acusado de ter quebrado a ética do submundo.

'O Mercador das Quatro Estações'

13 de Setembro, pelas 21h00, Rua do Mercado, Machico (ao ar livre)

Género: drama

Título Original: Der Handler der vier Jahreszeiten

Intérpretes: Hans Hirschmuller, Irm Hermann, Hanna Schygulla, Kurt Raab

Realização: Rainer Werner Fassbinder (Bad Wörishofen, 31 de Maio de 1945 — Munique, 10 de Junho de 1982) foi um diretor de cinema e ator alemão, um dos mais importantes representantes do Novo Cinema Alemão. Nasceu em Bad Wörishofen, uma cidade da Baviera. Durante a sua carreira, fez 43 filmes (incluindo dois curta-metragens e Berlin Alexanderplatz, de 15 horas e meia) e trabalhou como ator de cinema e teatro, cinegrafista, compositor, designer de produção, editor de cinema, produtor de cinema e administrador de teatro.

Ano: 1972

Duração: 89 minutos

Sinopse: Um homem regressa a casa e tenta reconstruir a sua vida laboral e conjugal, tornando-se num mercador de fruta, ajudado pela sua mulher e outro homem, poucos anos depois do final da guerra. Num dos melhores filmes de toda a obra de Fassbinder, inspirado na vida de um tio seu, este pequeno conjunto de personagens irá oferecer um olhar humano e fulminante sobre os fantasmas, as divisões, a violência e a autodestruição de uma sociedade, e dos seus cidadãos, que tenta conviver com um passado irreconciliável com a própria vida. Uma obra determinante do cinema europeu do pós-guerra e da carreira de Fassbinder.

As Asas do Desejo

20 de Setembro, pelas 21h00, Rua do Mercado, Machico (ao ar livre)

Género: Drama

Título Original: Der Himmel uber Berlin

Intérpretes: Brunoi Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander e Peter Falk

Realização: Ernst Wilhelm 'Wim' Wenders (Düsseldorf, 14 de Agosto de 1945) é um cineasta, dramaturgo, fotógrafo e produtor de cinema alemão, além de uma das mais importantes figuras do Novo Cinema Alemão. Desde 1996, Wenders é presidente da Academia de Cinema Europeu em Berlim. Wim Wenders nasceu em Düsseldorf, numa família católica tradicional. O uso do nome holandês, "Wim", um diminutivo do nome batismal "Wilhelm/Willem", reflete a proveniência holandesa da mãe. Wenders desistiu dos estudos universitários e mudou-se para Paris em 1966 para tornar-se pintor. Fracassou no exame de admissão para escola nacional de cinema da França IDHEC (agora, La Fémis), e, como alternativa, tornou-se um gravurista no estúdio de Johnny Friedlander, um artista norte-americano, em Montparnasse. Durante este tempo, Wim Wenders tornou-se fascinado pelo cinema e via até cinco filmes por dia na sala de cinema local.

Ano: 1987

Duração: 122 minutos

Sinopse: As Asas do Desejo narra a disputa entre o divino e o efémero, com uma lentidão poética pontuada por imagens a cores e preto e branco, que valeu a Wim Wenders a Palma de Ouro em Cannes

Uma das mais aclamadas obras do realizador alemão Wim Wenders, que conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes (1987), As Asas do Desejo é um filme sobre a vida e a eternidade, a consciência e a descoberta, a luta entre o divino e o efémero. É um filme meditativo, que evoca um ambiente de sonho e elegia, onde a história flui sem pressas na paciência dos anjos.

Na fria e devastada Berlim do pós-guerra, o céu encontra-se repleto de anjos benévolos que olham pelos mortais, são capazes de escutar os seus pensamentos atormentados e dar-lhes algum conforto. Damiel (Bruno Ganz) e Cassiel (Otto Sander) são dois dos anjos que deambulam pela cidade desde o início dos tempos. São apenas observadores, somente visíveis para as crianças. Incapazes de qualquer interação com o mundo físico não podem mudar os eventos mas conseguem oferecer alguma esperança e intuição de que não estamos sós. Um dia, Damiel apaixona-se por uma bela trapezista de circo, Marion (Solveig Dommartin). Para poder tocá-la tem de deixar de ser anjo e tornar-se humano. É ajudado por Peter Falk, um anjo caído que fez a transição entre os dois mundos. Cansado de apenas observar e nunca experimentar, Falk renuncia para sempre à imortalidade e torna-se participante no mundo. Damiel experimenta a vida pela primeira vez, vê o mundo a cores, prova comida, bebe café e considera que o tempo passado com Marion o ensina a sentir-se maravilhado e lhe dá um conhecimento que nenhum anjo pode alcançar.

Adeus, Lenine!

27 de Setembro, pelas 21h00, Rua do Mercado, Machico (ao ar livre)

Género: Drama

Título Original: Good Bye Lenin!

Intérpretes: Daniel Bruhl, Katrin Sass, Maria Simon, Chulpan Khamatova, Alexander Beyer

Realização: Wolfgang Becker (Hemer, 24 de junho de 1954) é um cineasta alemão. Nascido em Hemer em 1954, do lado ocidental da Alemanha, formado em História com especialização em história alemã, norte-americana e especializado também em literatura, tudo isto pela Universidade Livre de Berlim. Posteriormente, estudou na Deutsche Film-und Fernsehakademie Berlin.

Ano: 2003

Duração: 118 minutos

Sinopse: Um acelerado, divertido, intrigante e comovente filme do cineasta Wolfgang Becker.

Filme de Wolfgang Becker que relata um capítulo marcante da história alemã e europeia, a queda do muro de Berlim, as mudanças políticas, sociais e culturais que desencadeou e a forma como afetou as pessoas que acreditavam no mundo socialista.

Outono de 1989. Pouco antes da queda do Muro de Berlim, a Sra. Kerner, uma comunista convicta, tem um ataque cardíaco e entra em coma. O triunfo do regime capitalista acontece enquanto está inconsciente. Quando finalmente acorda, no Verão de 1990, a Alemanha Oriental deixou de existir e Berlim está totalmente transformada. O seu filho Alex, temendo que a excitação causada pelas drásticas mudanças lhe possa prejudicar a saúde, decide esconder-lhe os acontecimentos e não lhe contar que o Muro caiu.

Determinado e protegê-la reencena para a mãe, acamada nos confins do quarto, o mundo da antiga RDA, enchendo a casa de produtos e objetos que se tornam cada vez mais raros e difíceis de conseguir e evita que veja os novos anúncios publicitários (o que seria se visse um cartaz da Coca-Cola!). Mas quando a Sra. Kerner melhora e quer ver televisão, Alex precisa contar com a ajuda de um amigo para produzir programas de televisão que deixaram de existir. Mas o que fará à medida que se tornar cada vez mais difícil manter o disfarce?

Filme vencedor do Prémio Anjo Azul para Melhor Filme Europeu no Festival de Berlim.