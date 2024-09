PCP- Madeira na Festa do Avante de 2024

A Organização Regional da Madeira do PCP está presente na Festa do Avante 2024, com objectivo valorizar e promover, a cultura, as tradições populares e a gastronomia da Madeira e do Porto Santo, assim como valorizar a intervenção do PCP e da luta dos trabalhadores e do povo da Região.

Deste modo, vão ser mais de 150 os militantes e amigos que compõem a delegação regional na Festa, que são responsáveis pelo funcionamento do Pavilhão da Madeira.

Com início no próximo dia 6 de Setembro, a Festa do Avante prolonga-se até dia 8 de Setembro, na Atalaia, Amora, Seixal.

Nesta edição, este evento irá apre­sentar muitos e va­ri­ados mo­tivos de in­te­resses. "É a festa das fa­mí­lias, da ju­ven­tude e de todos os pú­blicos, a festa da ale­gria, da di­versão, do con­vívio, mas também da tran­qui­li­dade, da res­pon­sa­bi­li­dade, da se­gu­rança, dos es­pec­tá­culos, da mú­sica e do te­atro ao ci­nema e ao des­porto, da ci­ência às artes plás­ticas, da gas­tro­nomia e das de­zenas de de­bates e mo­mentos de so­li­da­ri­e­dade ao co­mício de do­mingo", frisa o partido.