Investimento de 6 milhões vai reabilitar a escola da 'Levada'

No próximo mês a Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva, também conhecida por escola da 'Levada' vai entrar em obras de para reabilitar o já degradado edifício escolar.

O investimento previsto ascende a 6 milhões de euros, numa empreitada de 18 meses.

A escola está por isso organizada para mitigar constrangimentos no presente e próximo anos lectivos.

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, está presente esta tarde na cerimónia de recepção aos novos alunos do 5.º ano de escolaridade, que decorre no novo pavilhão do estabelecimento de ensino.

Para o presente ano estão matriculados um total de 1.124 alunos, e estão afectos à 'Levada' 206 professores.