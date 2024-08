Nacional apresenta Dyego Sousa

O Nacional apresentou oficialmente, este sábado, Dyego Souza para a época 2024/25.

Conforme noticiou o DIÁRIO, o luso-brasileiro, de 34 anos, vai vestir a camisola dos 'alvinegros', num acordo válido por uma temporada desportiva.

O avançado, que foi internacional A por Portugal, regressa assim à casa em que iniciou (no escalão de Juniores) a sua experiência no futebol europeu.

De acordo com o clube, o jogador já integrou o treino deste sábado, no Campo do Centenário.