Bruno Lage regressa a lugar onde já foi feliz, mas que deixou pela 'porta pequena'

O treinador Bruno Lage está de regresso ao comando técnico do Benfica mais de quatro anos depois de ter saído do clube, no qual se sagrou campeão nacional e conquistou uma Supertaça, mas que deixou pela 'porta pequena'.

Nascido em Setúbal em 12 de maio de 1976, há 48 anos, Bruno Lage chegou aos 'encarnados' em 2004/05 e percorreu quase todos os escalões de formação antes de sair, tendo sido depois adjunto de Carlos Carvalhal nos ingleses do Sheffield Wednesday e nos galeses do Swansea, além das experiências nas categorias de formação do Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

Acabou por voltar ao clube em 2018/19 para assumir a equipa B do Benfica, mas não por muito tempo.

Em janeiro de 2019, Lage foi chamado para substituir Rui Vitória na equipa principal dos 'encarnados' provisoriamente e realizou o primeiro jogo em 06 de janeiro, com um triunfo frente ao Rio Ave, por 4-2.

Depois de quatro vitórias, sofreu o primeiro desaire com o FC Porto (1-3), nas meias-finais da Taça da Liga, mas a resposta foi muito positiva, em forma de seis vitórias consecutivas, incluindo duas face ao Sporting e um 10-0 ao Nacional.

Após este ciclo, o provisório passou a definitivo e renovou em 19 de fevereiro até 30 de junho de 2023 e, em 02 de março, arrebatou no Dragão a liderança da I Liga, com um 2-1, numa reviravolta 'selada' por João Félix e Rafa.

O jogo seguinte no campeonato deu empate, com o Belenenses SAD (2-2), mas esse acabou por ser o único deslize no campeonato: em 19 jogos, ganhou 18 e sagrou-se campeão, com uma recuperação 'impossível' para muitos, face aos sete pontos de desvantagem que os 'encarnados' tinham.

Na época seguinte de 2019/20, o técnico tinha o objetivo de voltar a conduzir o Benfica ao título e até começou da melhor maneira, com a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira com uma goleada ao rival Sporting (5-0).

No entanto, os maus resultados acumularam-se e Lage acabou por deixar a equipa após a derrota por 2-0 na visita ao Marítimo, na 29.ª jornada, sendo substituído de forma interina por Nelson Veríssimo para os derradeiros jogos da temporada.

Deixou o clube com um registo de 51 vitórias, 12 empates e 13 derrotas (181-76 em golos) nos cerca de 18 meses que foi treinador da equipa principal, com dois títulos: um campeonato e uma Supertaça.

A carreira do treinador prosseguiu ao comando dos ingleses do Wolverhampton, na época 2021/22, conduzindo o clube a um 10.º lugar na Premier League. No entanto, Lage não resistiu a um mau início na época seguinte e, em outubro de 2022, acabou por sair.

Depois de Inglaterra, Bruno Lage viajou para o Brasil e assumiu o comando do Botafogo, para substituir no cargo Luís Castro, que rumou ao Al Nassr.

Lage herdou uma equipa na liderança do campeonato, mas saiu 15 jogos depois, com apenas quatro vitórias, ainda que continuasse a liderar, mas com menos pontos de vantagem.

Livre desde outubro de 2023, Lage regressa ao ativo e outra vez ao Benfica, agora diretamente pela porta da equipa principal, para substituir o alemão Roger Schmidt, que deixou a equipa depois de perder cinco pontos nas primeiras quatro jornadas do campeonato.

Bruno Lage vai estrear-se no dia 14 de setembro na receção ao Santa Clara, agendada para as 20:30, no Estádio da Luz. Os objetivos para a época são os de sempre: conquistar os títulos internos e ter um bom desempenho na Liga dos Campeões.