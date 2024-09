A formação madeirense que disputa o principal campeonato nacional anunciou, esta manhã, a contratação de Chiheb Laabidi, num vínculo contratual válido por três temporadas.

“O tunisino Chiheb Laabidi é o mais recente reforço do plantel de futebol profissional do CD Nacional. O jovem médio, de 23 anos, vai vestir a camisola do CD Nacional nas próximas três temporadas”, pode ler-se no comunicado publicado pelo Nacional no seu sítio oficial.

O atleta que actua no meio-campo vai vestir a camisola 15, de acordo com a mesma nota e, já participou no treino desta manhã, sob as ordens de Tiago Margarido.

Na janela de transferências que encerrou esta segunda-feira, o emblema alvinegro assegurou 19 contratações.



Guarda-redes: César Augusto (ex-Ceará);

Defesas: Gustavo Garcia (ex-Palmeiras), Léo Santos (ex-Guarani), José Vítor (ex-Tombense), Douglas Sequeira (ex-Saprissa) e Afonso Freitas (ex-Vitória de Guimarães);

Médios: Soumaré (ex-Sporting de Braga B), Matheis Dias (ex-Internacional de Porto Alegre), Daniel Penha (ex- Atlético Mineiro), Miguel Baeza (ex-Celta de Vigo), Bruno Costa (ex-Vizela) e Laabidi (ex-Club African);

Avançados: Dyego Sousa (ex- Alcorcón), Adrián Butzke (ex-Vitória de Guimarães), Gabriel Santos, Appiah (ex-Almería), Isaac Tomich (ex-Atlético de Mineiro), Tiago Reis (ex- Al-Mesaimeer) e Nigel Thomas (ex-Viborg).