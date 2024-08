CDU denuncia "obras criminosas" a decorrer no Funchal

A CDU deslocou-se, hoje, ao Lazareto para denunciar aquelas que considera ser exemplos de obras criminosas que os governantes estão a concretizar no Funchal. Um desses exemplos é a instalação de equipamentos públicos dentro do Ribeiro do Lazareto.

"Com tantas outras construções a montante, com os diversos obstáculos e constrangimentos de betão ao longo do curso daquele ribeiro, que se prolongam até ao alto do Lombo da Quinta, os governantes mais não fazem do que um criminoso atentado ao interesse público, pondo em causa a segurança de pessoas e bens", referiu Edgar Silva. O coordenador regional diz ser "quase inacreditável que, como se não existissem outras localizações possíveis, os governantes tenham escolhido precisamente o leito de um ribeiro, tenham escolhido uma zona de elevado risco para a implantação da nova ETAR do Funchal".

Segundo Edgar Silva, "a construção de uma infraestrutura pública dentro de um ribeiro depois do que foi a catastrófica aluvião de 20 de fevereiro de 2010, no Ribeiro do Lazareto, onde morreram pessoas e onde a força da destruição foi tão expressiva, só pode ser uma prática criminosa contrária a um mínimo de racionalidade e de responsabilidade".

Estão em causa obras criminosas, não só quando se aponta o caso concreto da ETAR em construção dentro do Ribeiro do Lazareto, mas também quando nos reportamos a tantas outras construções a montante daquele ribeiro. A multiplicação de processos de estreitamento das margens do Ribeiro do Lazareto, de ocupação desregrada das linhas de água, de desvio do curso do ribeiro, acumulam riscos, somam perigosidades, formam um imenso atentado contra a segurança e contra o interesse público Edgar Silva

O coordenador explicou que estas iniciativas da CDU denunciam "obras criminosas", "lugares do crime que crescem contra o interesse público na Madeira, e acusa os responsáveis por sucessivas práticas que há muito deveriam contar com a ação do Ministério Público".