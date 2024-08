CDU denuncia "ocupação selvagem do Vale da Fundoa"

A CDU desenvolveu esta terça-feira, 6 de Agosto, mais uma iniciativa política regional para denunciar as "obras criminosas" do Governo Regional, desta feita no Vale da Fundoa, onde foram apresentadas críticas aos governantes pelas suas responsabilidades políticas no processo denominado de "matança ambiental", colocando "riscos e ameaças à segurança de pessoas e bens na cidade do Funchal".

Em nota emitida, a CDU dá conta que o coordenador regional, Edgar Silva, expôs que "no Vale da Fundoa, entre a freguesia do Monte e de São Roque, no concelho do Funchal, impera a selvajaria ambiental".

O responsável apontou que se trata de "uma das obras criminosas da Região, desde logo, por estar a acontecer à margem da legalidade", mas também porque "constitui um crime ambiental, onde a Autarquia e o Governo Regional favorecem aquela agressão predatória, lesiva para a segurança das populações e da cidade do Funchal".

Segundo Edgar Silva, "aquela ocupação selvagem, ao arrepio de qualquer tipo de ordenamento do território, é também um crime contra o interesse público".

É um crime, na medida em que atenta contra todas as normas ambientais, ao arrepio dos princípios de prevenção de riscos ambientais. É um crime, porque, apesar de beneficiar da protecção governamental, aquele território está a ser ocupado abusivamente para fins comerciais pondo em risco toda a comunidade, destruindo e perigando toda a cidade. A ocupação selvagem do Vale da Fundoa está a acontecer devido a um processo predatório dos recursos naturais iniciado no tempo em que o PSD governava a CMF. Depois das pedreiras e britadeiras que estavam e estão a desventrar e a poluir todo aquele território, com a governação PS na CMF, o problema ainda mais se agravou com a multiplicação de empresas que selvaticamente tomam conta do Vale da Fundoa através do movimento de inertes, com despejo de entulhos, com descarga de terras. A ocupação selvagem do vale da Fundoa é um crime político cometido pela governação PS na CMF, como também pela completa anuência do PSD no Governo Regional. Edgar Silva

A CDU aponta que "os governantes preferem satisfazer interesses de empresas que se apoderam daqueles territórios para fins alheios ao interesse público", ao invés de "concretizar medidas coerentes de prevenção de riscos e resolver os graves problemas de perigosidade a que, cada vez mais, estão expostas as populações no Funchal".

Edgar Silva lamenta a "impunidade" dos governantes e critica "a expansão de desregrados 'parques industriais' clandestinos nas margens de ribeiras, em territórios vergonhosamente desordenados, como acontece no Vale da Fundoa, acima das Oficinas da CMF".