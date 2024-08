JPP denuncia "atentado ambiental" em Machico

O Juntos Pelo Povo esteve no sítio dos Landeiros, em Machico, com o intuito de verificar o que está a acontecer numa pedreira nessa localidade, que tem levado ao derrube de árvores e merecido queixas dos proprietários dos terrenos vizinhos. A população indica que as linhas de água estão obstruídas, o que pode levar a um grande risco em dias de chuva, principalmente para as casas localizadas abaixo da pedreira.

Segundo o grupo parlamentar deste partido, o impacto visual é enorme e desde Janeiro de 2024, após licenciamento da Secretaria Regional da Economia, a dimensão da área explorada aumentou. Por esse motivo, o JPP levanta a questão ao Governo Regional e ao executivo do Município de Machico, que emitiu um parecer favorável para remodelação, desmatação de terrenos e remoção de maciços rochosos, se a entidade já procedeu em conformidade com o que é legalmente exigido. O partido recorda que foi revelada à comunicação social que foram efectuadas acções de fiscalização de forma a garantir que as normas legais estão a ser respeitadas, nomeadamente no que diz respeito à manutenção das linhas de água.

" O JPP recebeu algumas denúncias de proprietários de terrenos, que acusam a entidade, que está a proceder à extração de pedras, de invasão de propriedade privada e lamentam que não tenham recebido qualquer informação ou sido sequer ouvidos", indica, acrescentando que esta é uma área verde e protegida, pelo que os proprietários não tinham autorização para realizar qualquer construção e lamenta o grave impacto ambiental e visual que está a ocorrer no sítio dos Landeiros, na freguesia de Machico.

"O JPP realça que não se opõe ao investimento privado, no entanto, defende que os interesses e a segurança da população sejam salvaguardados e que sejam a grande prioridade dos governantes", termina.