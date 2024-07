CDU reivindica "direito ao desenvolvimento" para o Jardim da Serra

Foi numa acção de contacto com a população que a CDU esteve hoje na freguesia do Jardim da Serra, onde Ricardo Lume reivindicou "direito ao desenvolvimento" da população local, cujos problemas esbarram, alega, na "inércia dos governantes", que acaba por prolongar no tempo "a resolução de problemas simples que deveriam de ter uma resposta imediata mas demoram anos e, por vezes, décadas para a sua concretização".

Entre os problemas apontados pelo comunista estão "a falta de saneamento básico, a falta de uma rede de transportes públicos adequada às necessidades da população ou a demora na concretização de pequenas obras fundamentais para o bem estar dos fregueses".

Ricardo Lume diz que "não é aceitável que, por exemplo, na Estrada do Brasileiro, na decorrência de uma ligação de um esgoto a uma habitação, exista um rasgo na estrada há mais de dois anos, que devido ao seu comprimento e profundidade, não só danifica as viaturas que por ali passam, como causam trepidação e poluição sonora, pondo em causa a qualidade de vida de quem ali reside, apenas por inércia da ARM por não concluir a empreitada, apesar do proprietário da casa ter pago todos os custos da obra".

A população do Jardim da Serra não está condenada a esta política de desprezo tanto por parte da ARM, como da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, com a conivência da Junta de Freguesia. As obras nesta freguesia não podem ser apenas para 'inglês ver', nas ruas mais movimentadas, deixando as vias de acesso às habitações para segundo plano. Os moradores do Jardim da Serra pagam os seus impostos, pagam a elevada factura cobrada pela ARM todos os meses, assim como têm de pagar a ligação da rede do esgoto às suas habitações, por isso não é aceitável que continuem à margem do desenvolvimento apenas por opções dos governantes. Ricardo Lume, dirigente da CDU

Nesse âmbito, Lume reforçou que a população do Jardim da Serra pode sempre contar com a CDU. "No passado foi também com a luta da CDU que o Jardim da Serra foi elevado a freguesia, agora é também com a CDU que vamos combater as desigualdades e lutar pelo direito à cidadania", concluiu.