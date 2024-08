Líder da oposição denuncia "campanha de terror"

A líder da oposição venezuelana denunciou hoje uma "campanha de terror" no país, num contexto de detenções em massa nas manifestações contra a contestada reeleição de Nicolas Maduro e críticas deste contra as redes sociais.

"Querem intimidar-nos para que não comuniquemos porque, se estivéssemos isolados, seríamos muito mais fracos. E isso não vai acontecer (...) o medo não nos vai paralisar e não vamos sair das ruas", garantiu Maria Corina Machado, numa gravação publicada nas redes sociais.

A Venezuela, país que conta com uma expressiva comunidade de portugueses e de lusodescendentes, realizou eleições presidenciais no passado dia 28 de julho, após as quais o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) atribuiu a vitória a Maduro com pouco mais de 51% dos votos, enquanto a oposição afirma que o seu candidato, o antigo diplomata Edmundo González Urrutia obteve quase 70% dos votos.

A oposição venezuelana e muitos países denunciaram uma fraude eleitoral e exigiram que sejam apresentadas as atas de votação para uma verificação independente.