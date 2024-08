DREM lança novo painel de dados económicos

No seguimento da divulgação de hoje das Estatísticas do Comércio Internacional, a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) disponibilizou um 'dashboard' de indicadores económicos de curto prazo com os principais dados das áreas das Sociedades, Energia, Combustíveis, Vinho Madeira e Comércio Internacional.

Com base em informação que é atualizada mensalmente, no máximo com 40 dias de desfasamento face ao final do mês de referência, o utilizador pode aceder facilmente a variáveis como o rácio entre sociedades constituídas e dissolvidas, à emissão de energia elétrica de fontes renováveis, aos preços dos combustíveis, ao top da exportação do Vinho Madeira e à taxa de cobertura das importações pelas exportações.

Através da página de entrada do 'dashboard' é possível ainda aceder à visualização gráfica de doze indicadores desde 2010.

Este 'dashboard', que pode ser acedido aqui, soma-se a outros que a DREM tem vindo a lançar nos últimos dois anos, em áreas como a demografia, construção e habitação, meteorologia, turismo, emprego público e justiça.