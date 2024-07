Madeira contava 5.703 fogos de habitação social em 2023

A Região contava um total de 5.703 fogos de habitação social em 2023, que se inseriam em 1.563 edifícios. Nesse ano houve 772 pedidos de habitação social. Estes são alguns dos números avançados no Inquérito à Caraterização da Habitação Social na Região Autónoma da Madeira 2023, hoje divulgado pela Direcção Regional de Estatística.

Esse documento dá conta de que o concelho com maior número de fogos é o do Funchal com 3.478, inseridos em 694 edifícios. Segue-se o concelho Câmara de Lobos com 978 fogos e o de Santa Cruz com 596 fogos. O concelho da Ponta do Sol é o que apresenta menor número de fogos de habitação social, com apenas 2 fogos inseridos em 2 edifícios.

A esmagadora maioria destes imóveis são de tipologia T2 e T3 (4.576), seguindo-se 662 de tipologia T0 e T1 e ainda 465 fogos que são T4 ou superior.

Um dado ‘curioso’ é a indicação de que, destes, 2 fogos estão ocupados ilegalmente. Há apenas 51 fogos vagos, 5.342 estão arrendados, 278 subarrendados e 30 comodatos.

Os últimos dados de referência existentes são referentes a 2015, num trabalho do Instituto Nacional de Estatística.