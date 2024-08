Saldo da Balança Comercial com o estrangeiro positivo em 40 milhões de euros

Ainda que preliminares, os dados referentes ao comércio internacional de bens da Madeira com o estrangeiro (não conta o saldo com o país) no 1.º semestre de 2024 revelam um saldo da balança comercial em "superavit de 39,9 milhões de euros, superior ao do período homólogo (32,3 milhões de euros). Isto traduz uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 129,9%, mais alta do que a registada nos primeiros seis meses de 2023, que se fixou em 122,0%", garante a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Divulgados esta sexta-feira os dados mostram que, tanto as mercadorias que entram como as que foram enviadas para fora, diminuíram, com maior quebra nestas segundas. "O total de exportações de empresas com sede na RAM rondou os 173,4 milhões de euros, tendo diminuído 3,4% face ao 1.º semestre de 2023, enquanto as importações atingiram os 133,5 milhões de euros, valor inferior em 9,3% comparativamente ao mesmo período do ano precedente", destacando ainda que nestes primeiros seis meses de 2024, "a maioria da saída de bens destinou-se a países terceiros (57,0% do total), enquanto do lado das importações manteve-se a preponderância dos países da União Europeia (81,9%)".

Foto DREM

Dados definitivos de 2023 confirmam 7 anos de superavit

"A DREM disponibiliza hoje os principais resultados definitivos das 'Estatísticas do Comércio Internacional' relativos ao ano de 2023, sendo que "informação mais detalhada, bem como a atualização da série retrospetiva das Estatísticas do Comércio Internacional (1976-2023), será publicada no próximo mês de Setembro". Mas, para já, é possível concluir que a "Região regista saldo positivo na Balança Comercial com o estrangeiro pelo sétimo ano consecutivo".

Assim, no ano passado, "o saldo comercial das transações de bens registou um superavit de cerca de 77,4 milhões de euros, valor acima do registado no ano precedente, em que o saldo positivo na Balança Comercial com o estrangeiro havia sido de 12,0 milhões de euros".

Na análise por tipo de fluxo, "as exportações registaram uma diminuição de 1,4% em 2023, em termos globais, fixando-se nos 350,5 milhões de euros, -4,9 milhões de euros face ao ano anterior", mas as importações "rondaram os 273,1 milhões de euros, apresentando uma diminuição de 20,5% em 2023, ou seja, decresceram 70,3 milhões de euros". Ou seja, um mesmo comportamento que continua em 2024, diminuindo as duas vertentes, caem mais as importações.

Mas há uma particularidade: "A diminuição das exportações foi essencialmente determinada pela diminuição das exportações para países Extra-UE, que rondaram os 220,1 milhões de euros em 2023, valor abaixo dos 233,6 milhões de euros contabilizados em 2022. As transações comerciais de bens com os países Intra-UE passaram de 121,8 milhões de euros em 2022 para 130,4 milhões de euros em 2023."

O mesmo, mas mais significativo foi o decréscimo nas importações de bens num caso como no outro cenário, ao contrário das exportações. As importações foram condicionadas pelas "transações com países extracomunitários que se fixaram em 61,5 milhões de euros no ano de 2023, 48,9 milhões de euros abaixo do contabilizado no ano precedente. Igualmente, as aquisições feitas a países comunitários decresceram de 232,9 milhões de euros em 2022 para 211,6 milhões de euros em 2023", realça.

Esclarece ainda a DREM que "com a divulgação dos dados definitivos do ano de 2023, este ano é ainda divulgada uma revisão extraordinária aos dados anuais de 2022, que resulta, sobretudo, do processo de identificação e correção de assimetrias entre Estados-Membros da União Europeia. Esta revisão refletiu-se no fluxo de exportações e de importações e no respetivo saldo da balança comercial de bens, cujos valores foram revistos em -3,8, -0,9 e -3,0 milhões de euros, respetivamente, face ao valor divulgado em Agosto de 2023", conclui.