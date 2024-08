Tailândia prevê receitas turísticas recorde de 50.000 milhões de euros este ano

A Tailândia prevê receber 35 milhões de turistas este ano e registar um valor recorde de 50.000 milhões de euros de receitas de turismo, anunciou hoje a Autoridade de Turismo daquele país.

Em comunicado, a Autoridade de Turismo da Tailândia detalha que o número de turistas "está ainda abaixo dos 40 milhões registados em 2019, mas representa já um acréscimo de 25% em relação aos 28,1 milhões observados em 2023".

Já as receitas de turismo deverão totalizar um valor recorde de 50.000 milhões de euros, o equivalente a cerca de 12% do Produto Interno Bruto (PIB) tailandês e um valor 49% superior aos 33.400 milhões de euros registados em 2023.

Estes números "estão em linha com a estratégia da Autoridade de Turismo da Tailândia em apostar numa oferta mais qualificada, dirigida a públicos com maior poder de compra", lê-se no comunicado.

"O turismo de natureza, o turismo sustentável e o turismo de luxo estão atualmente na ordem do dia no que se refere à promoção do destino, assim como a qualificação da oferta em regiões tradicionalmente menos turísticas, como é o caso de Khao Sok, Khao Lak, Ayutthaya ou Kanchanaburi, mas com grande potencial de divulgação nos mercados externos", refere.

De acordo com dados da Autoridade de Turismo da Tailândia, no final de junho deste ano o mercado asiático representava 73% do turismo internacional no país, o mercado europeu 21%, o mercado americano 4,2% e os restantes mercados apenas 1,8%.

A China, Malásia, Índia e a Rússia destacavam-se entre os principais países emissores de turistas para a Tailândia, mas a Europa do Norte e, principalmente, o Sul da Europa registavam com taxas de crescimento acima dos 30% face a 2023, prevendo-se que ultrapassem os números de 2019 já no final deste ano.

O mercado português estava a registar um crescimento de 36% em relação a 2023, o que deverá corresponder a 50.000 turistas no final de 2024.