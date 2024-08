"Comunidade luso-venezuelana tem um papel essencial no desenvolvimento da Ribeira Brava"

A 13.ª edição da Festa Luso-Venezuelana já iniciou, esta manhã, com uma conferência na Escola Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, aberta ao público em geral.

Sob o tema ‘O investimento da Venezuela na Madeira’, o painel é moderado por Ricardo Miguel Oliveira, Director-Geral e Editorial do Diário de Notícias da Madeira e conta com a intervenção de Jorge Santos, vice-presidente da autarquia, e de três convidados. Jesus Herrera, Ronald Fernandes e Enrique Vieira, com o intuito de partilhar experiências de quem deixou a Venezuela para se fixar na Madeira.

Foto Miguel Espada/ASPRESS

O vice-presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, o primeiro a intervir, destacou o papel fundamental que a comunidade venezuelana tem no desenvolvimento local.

Jorge Santos sublinhou que a cidade Ribeira Brava é um exemplo notável da presença venezuelana na Madeira, com uma estimativa de que o concelho seja composto com cerca 300 a 400 membros desta comunidade. "Acreditamos que temos uma grande número de venezuelanos aqui. Nós, juntamente com a Calheta, somos um dos concelhos com maior presença desta comunidade", afirmou o autarca.

O vice-presidente salientou que ao olhar para a baixa da Ribeira Brava, "é evidente o grande contributo dos venezuelanos" para a economia local, especialmente no sector do comércio, que é o mais dominado por trabalhadores desta comunidade. Além disso, Jorge Santos destacou o crescimento da participação dos venezuelanos na construção civil, o que evidencia a diversificação da actuação dessa comunidade em diferentes áreas.

"A presença dos venezuelanos é muito sentida aqui. Eles têm um papel essencial no desenvolvimento do nosso concelho e são uma parte integrante da nossa sociedade", sublinhou.