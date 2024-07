O director geral e editorial da Empresa Diário de Notícias agradeceu a “confiança” que o município da Ribeira Brava tem vindo a depositar ao colocar de novo o selo da qualidade da EDN na organização da Festa Luso-Venezuelana e que, na sua opinião, “ajudam a reforçar laços e a ligar povos”. Um cartaz que decorre entre os dias 9 e 11 deste mês na marginal da vila daquela localidade, em espaço aberto e de entrada gratuita, que reunirá muitos motivos de interesse que vão além da gastronomia, cultura, desporto.

“Sentimos que o jornalismo de proximidade fica fortalecido com eventos como este, que cultivam a fraternidade”, observou durante a apresentação do evento que aconteceu no salão nobre dos Paços do Concelho e onde também estava o edil e elementos da vereação.

Por isso, Ricardo Miguel Oliveira agradeceu a oportunidade e aplaudiu a dedicação que o município manifesta para co-organizar este cartaz socio-cultural, elogiou, aproveitando para enaltecer a “relação duradoura” que a EDN mantém com a autarquia liderada por Ricardo Nascimento assente numa “mesma lógica” e num mesmo “sentimento de gratidão” pela diáspora madeirense.

“Há esta gratidão que importa sublinhar e que no fundo leva a autarquia a devolver aos cidadãos alguns momentos de convívio e de fraternidade que a comunidade bem gosta e quão valorizada é nesta dimensão festiva da vida que a comunidade dá. Isso nota-se muito na disponibilidade que as pessoas têm para partilhar e para conviver”, enfatizou passando a enumerar o vasto leque de actividades e de artistas que vão marcar presença na Festa e que ao longo de várias edições o noss matutino tem vindo a dar conta.