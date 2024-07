Festa Luso-Venezuelana "é um acto de gratidão" aos emigrantes

O actual presidente da Câmara Municipal da Ribeira considera que uma das formas de agradecer tudo o que a comunidade luso-venezuelana fez pelo município consiste em retribuir com pequenos gestos ou atitudes na mesma proporção da “gratidão” que os emigrantes tiveram e continuam a ter pelo que, garantiu, enquanto for edil o cartaz estará sempre no plano de actividades.

Palavra de Ricardo Nascimento que deu carimbo à continuidade durante a apresentação da Festa Luso-Venezuelana, um cartaz que decorre entre os dias 9 e 11 deste mês na marginal da vila daquela localidade, em espaço aberto e de entrada gratuita reunindo muitos motivos de interesse que vão além da gastronomia, cultura, desporto.

Num tom mais emotivo, o autarca ribeira-bravense lembrou os investimentos solidários que os emigrantes realizaram quando nem tinham essa responsabilidade, referindo-se ao antigo centro de saúde ou ao primeira construção do campo municipal de futebol justificando de certa maneira a realização das 13 edições que já leva o certame com muito sabor latino.

“O emigrante saía e pensava sempre em ajudar a sua terra. Era trabalhar, poupar, investir e se possível ajudar o concelho daí que não podemos ser ingratos”, observou tendo à sua esquerda o vice-presidente da Câmara e do lado oposto o director geral e editorial da Empresa Diário de Notícias que mantém um vínculo de co-organizador.