NRP Tejo em missão na Madeira

O navio patrulha costeiro NRP Tejo chega esta sexta-feira, dia 9 de Agosto, à Região Autónoma da Madeira.

De acordo com a nota de imprensa de Marinha Portuguesa, o navio vai "realizar missões no âmbito da salvaguarda da vida humana no mar, patrulha e vigilância dos espaços marítimos, contribuindo assim para o cumprimento das funções de segurança e autoridade do Estado no mar".

O NRP Tejo é comandado pelo primeiro-tenente Vasco Manuel Gonçalves Lopes Pires e tem uma guarnição de 20 militares.