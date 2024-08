Câmara de Lobos em festa

Arranca esta quinta-feira, 8 de Agosto, a Festa Gastronómica Do Peixe-Espada-Preto, que decorre até domingo, dia 11, na Baía de Câmara de Lobos.

O evento de quatro dias promete muita animação e gastronomia, com o Peixe-Espada-Preto a ser o 'rei' da festa.

Hoje, há, pelas 19 horas, uma homenagem ao pescador mais produtivo de 2023, com a presença das entidades oficiais da autarquia local, bem como do Governo Regional, incluindo o Presidente do Executivo Madeirense.

Depois, segue-se a animação musical e gastronómica. Jorge Ferreira é o cabeça-de-cartaz desta quinta-feira.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional de hoje, o ducentésimo vigésimo primeiro dia do ano, em que faltam 145 dias para o fim de 2024:

- 11 horas – A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, estará presente no evento 3D Sports 4 Youth, promovido pela Direcção Regional da Juventude, em parceria com o Município do Funchal, na Praça do Povo;

- 11 horas – A CDU promove uma iniciativa política no topo norte da rotunda dos Jardins do Amparo;

- 11h30 - A Direcção da Associação de Futebol da Madeira promove uma cerimónia de felicitações ao Árbitro Anzhony Rodrigues, que subiu à I Liga do Futebol Português, nos Jardins da Quinta Magnólia, com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia;

- 13 horas - O Treinador do Nacional, Tiago Margarido, promove uma conferência de imprensa no Estádio da Madeira;

- 18 horas - Inauguração da exposição ‘Um Novo Florescer do Amor’ no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo;

- 18h30 - O PS-Madeira visita a Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, na Baía de Câmara de Lobos);

- 18h30 - Conferência de imprensa de apresentação oficial da 17ª edição do Super Trial 4X4 São Vicente – Madeira, no Salão nobre na Câmara do município de São Vicente;

- 19 horas - 32.ª Edição da Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto na Baía de Câmara de Lobos;

- Homenagem ao Pescador mais produtivo de 2023 com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque;

- 19 Horas – ‘Conversas de Abril’ na Galeria Anjos Teixeira com a intervenção do Coronel Andrade e Silva, um dos Capitães de Abril;

- 21 horas - Tertúlia Literária com o mote ‘Funchal do Século XX - Uma Revisitação Possível’, desenhada a partir da obra ‘Antes que a cidade morra’ no Jardim Literário da Vila Baleira, no Porto Santo;

- 3ª Edição Ténis de Praia na Praia do Cabeço, no Porto Santo;

Principais acontecimentos registados a 8 de Agosto, Dia Mundial do Gato:

1673 - Os holandeses reconquistam aos ingleses as colónias americanas de Nova Iorque e Nova Jersey.

1709 - O padre jesuíta Bartolomeu de Gusmão apresenta a D. João V, em Lisboa, o projeto da máquina voadora, com um protótipo que larga na sala dos embaixadores da Casa da Índia, no Terreiro do Paço.

1832 - A Companhia das Índias Orientais anexa o Qatar.

1876 - Thomas Edison regista a patente do mimeógrafo, antepassado das fotocopiadoras.

1912 - O general Norton de Matos, governador-geral de Angola, funda a cidade de Nova Lisboa no planalto do Huambo.

1915 - Grande Guerra 1914-1918. Começa a Batalha de Sari Bair, pelo controlo do Mediterrâneo.

1929 - O dirigível alemão Graf Zeppelin começa a volta ao mundo.

1944 - II Guerra Mundial. O 1.º Exército canadiano avança para Falaise, França.

1945 - II Guerra Mundial. A República Francesa, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e os Estados Unidos da América assinam o Acordo e a Carta de Londres, também conhecido como Carta de Nuremberg, que cria o Tribunal Militar Internacional para julgar líderes alemães. Todas as sessões do tribunal foram realizadas em Nuremberga, Alemanha.

1945 - II Guerra Mundial. A URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara guerra ao Japão.

1946 - Fundação do Clube Oriental de Lisboa.

1953 - Os Estados Unidos e a Coreia do Sul assinam o acordo de cooperação para defesa mútua.

1960 - As Nações Unidas exigem a saída das tropas belgas do Congo.

1961 - Guerra Colonial. As forças portuguesas tomam Zala e Quincuzo, em Angola, e avançam para Nambuangongo. Em Portugal, são entregues "brevets" às primeiras cinco enfermeiras paraquedistas.

- Primeiro-ministro conservador Harold Macmillan apresenta candidatura de adesão do Reino Unido à Comunidade Económica Europeia.

1963 - Assalto ao comboio-correio, no Reino Unido. Quinze indivíduos assaltam o expresso noturno Glasgow-Londres, apoderando-se de mais de 2,6 milhões de libras.

1965 - Independência de Singapura.

1967 - Os Ministros das Relações Exteriores da Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura e Tailândia assinam no salão principal do prédio do Departamento de Relações Exteriores em Bangkok, Tailândia, um documento que dá origem à ASEAN - Associação de Nações do Sudeste Asiático. Os objetivos da associação são fomentar o crescimento económico e a estabilidade na região do sudeste asiático.

1971 - Realiza-se o primeiro Festival de Vilar de Mouros, iniciativa do médico António Barge. Cerca de 30 mil pessoas assistem a concertos de músicos como Elton John e à estreia de obras de Joly Braga Santos e António Victorino d'Almeida.

1974 - Motim de antigos agentes da PIDE-DGS no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

1975 - Toma posse o V Governo Provisório, liderado por Vasco Gonçalves. O primeiro-ministro reafirma as teses políticas do Período Revolucionário em Curso.

1981 - Guerra-fria. A Casa Branca afirma-se determinada na produção da bomba de neutrões.

1984 - O resultado dos Censos da população portuguesa mostra, pela primeira vez, a diminuição da taxa de crescimento. O número médio de nascimentos por mil habitantes passou de 9,7, em 1971, para metade, 4,9/1000, em 1980.

1988 - O Irão e o Iraque assinam o cessar-fogo que põe fim à guerra.

2003 - O representante especial do secretário-geral da ONU no Iraque, Sérgio Vieira de Mello, inicia uma visita ao Egipto para discutir a crise iraquiana com responsáveis egípcios e da Liga Árabe.

2004 - O governo provisório iraquiano restabelece a pena de morte no país para crimes de homicídio, ameaça à segurança do país, sequestro e tráfico de drogas.

2005 - O antigo responsável do programa da ONU Petróleo por Alimentos para o Iraque, Benon Sevan, é acusado de ter recebido cerca de 150 mil dólares em "luvas", através de um familiar do anterior secretário-geral da organização, Boutros-Ghali.

2006 - Sai em Diário da República o decreto-lei que estabelece as regras de acessibilidade a edifícios públicos e privados, para pessoas com deficiência. O diploma entra em vigor em fevereiro de 2007.

2007- O "Creoula", Navio de Treino de Mar da Armada Portuguesa, ganha o prémio - atribuído pela cidade de Antuérpia, Bélgica, patrocinadora da Sailing Training International - da embarcação que mais contribuiu para o intercâmbio de culturas durante a regata "Tall Ships Race Med 2007", que terminou em Génova, Itália.

2008 - O Estádio do Bessa, no Porto, sede do Boavista Futebol Clube, é penhorado pela Direção-Geral de Contribuições e Impostos e é posto à venda pelo valor mínimo de 28,317 milhões de euros.

2011 - O novo primeiro-ministro do governo no exílio do Tibete toma posse, substituindo o dalai-lama como líder político dos budistas tibetanos, numa cerimónia em Dharamsala (norte da Índia). Lobsang Sangay, um jurista que estudou nos Estados Unidos, torna-se assim no primeiro homem na história do Tibete a assumir um poder político superior ao do dalai-lama.

2011 - Manuel Pinto da Costa, 74 anos, regressa à presidência de São Tomé e Príncipe, após vencer as eleições à segunda volta. O candidato apresentou-se como suprapartidário e foi apoiado na segunda volta pelo Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe-Partido Social Democrata, na oposição, alcançando 52,88 por cento. O seu adversário, Evaristo Carvalho, apoiado pela Ação Democrática Independente, partido no poder com maioria relativa, liderado pelo primeiro-ministro, Patrice Trovoada, obteve 47,12 por cento.

2014 - A Organização Mundial de Saúde declara a epidemia de Ébola, registada na África Ocidental, onde já matou perto de mil pessoas, "emergência de saúde pública de carácter mundial".

2015 - O líder do Conselho da Revolução Maubere, Mauk Moruk, e o seu número dois são mortos numa troca de tiros com efetivos das forças de segurança timorenses que os perseguiam desde março.

2023 - O Presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, exonera o ministro dos Negócios Estrangeiros, Alberto Pereira, após pedido de demissão apresentando pelo governante depois das críticas a Portugal e Angola sobre o ensino do português na Guiné Equatorial.

2023 - Os membros do Tratado de Cooperação Amazónica que repartem a floresta da Amazónia entre os seus territórios, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, aprovam uma declaração em Belém, no estado brasileiro do Pará, que garante o reforço da proteção deste 'pulmão do mundo', com o lançamento da Aliança Amazónica de Combate ao Desmatamento.

Pensamento do dia: