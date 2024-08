Nacional opera revolução no plantel com objectivo de se manter na elite

O Nacional, de regresso à I Liga portuguesa de futebol, três anos depois, operou uma verdadeira revolução no plantel, com 15 contratações, tendo como objetivo continuar no convívio entre os 'grandes'.

Quando foi empossado para o 11.ª mandato como presidente dos 'alvinegros', Rui Alves, dias antes do arranque da pré-época, estabeleceu como meta conseguir a permanência o "mais rapidamente possível", apontando aos 40 pontos.

Em vésperas de iniciar a 21.ª participação na I Liga de futebol, os madeirenses, que somam cinco presenças europeias na sua história, vão "procurar um futebol atrativo e virado para a frente", revelou o treinador Tiago Margarido, após a conclusão da primeira semana de trabalho.

Depois do êxito da subida, a equipa pretende a "manter a identidade" ofensiva que a distinguiu em 2023/24, explicou o jovem técnico, de 35 anos, que já orientou Canelas e Varzim, na sua ainda curta carreira.

Com a continuidade do guarda-redes Lucas França, a zona recuada é o setor mais estável, sendo que para a defesa apenas chegaram três jogadores, com destaque para Gustavo Garcia, oriundo do Palmeiras, e Afonso Freitas, ex-Vitória de Guimarães.

Para o meio-campo, os insulares depositam esperanças no jovem Matheus Dias, que vem por empréstimo do Internacional, do Brasil, depois de representar a seleção sub-23 'canarinha', assim como em Bruno Costa, que já passou pelo FC Porto.

No ataque, Adrián Butzke, proveniente do Vitória de Guimarães, e Nigel Thomas, emprestado pelo Viborg, da Dinamarca, são as caras mais conhecidas, tendo como objetivo fazer esquecer as saídas de Danilovic, Carlos Daniel, Gustavo Silva, Witi e Chuchu Ramirez, que juntos, na última época, fizeram 61 golos, em todas as competições.

Chegou também o guarda-redes César Augusto (ex-Ceará, do Brasil), o defesa José Vítor (Tombense, do Brasil), os médios Miguel Baeza (Rio Ave), Djibril Soumaré (Sporting de Braga) e Daniel Penha (Atlético Mineiro, do Brasil), e os avançados Gabriel Santos (São Bernardo, do Brasil), Tiago Reis (Al Mesaimeer, do Qatar), Arvin Appiah (Almeria, de Espanha) e Isaac (Atlético Mineiro, do Brasil).

Após uma pré-temporada com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, o início é teoricamente difícil, com jogos frente a Sporting, Sporting de Braga e Benfica nas primeiras oito jornadas, sendo que a estreia na I Liga está marcada para sábado, às 15:30, com a visita ao também promovido AVS.