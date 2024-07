SESARAM garante "valorização efectiva, reconhecimento e investimento na carreira médica"

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) assume que tem trilhado “um caminho de reconhecimento, de respeito e de valorização dos seus profissionais”, em especial na carreira médica, na qual “há uma valorização efectiva, reconhecimento e investimento”.

Actualmente com 758 médicos a cobrir mais de 50 especialidades médicas, o SESARAM assegura que “está preparado para ajudar” a população em todas as vertentes da medicina.

Esta quarta-feira, 31 de Julho, é divulgado um vídeo com os testemunhos dos médicos Tiago Silva e Sofia Almada sobre o caminho já percorrido.

Ao DIÁRIO, o Governo Regional reafirma a vontade de “melhorar continuamente as condições de trabalho e proporcionar oportunidades de desenvolvimento profissional” para atrair e fixar profissionais no Serviço Regional de Saúde.

Entre as medidas que têm contribuído para a fixação de profissionais, o SESARAM aponta para: o subsídio de fixação de 700 euros/mensais; o pagamento de horas extraordinárias; as medidas de incentivo à produção adicional; a atribuição de 4 pontos, no âmbito do sistema de avaliação do desempenho para os biénios de 2019/2020 e 2021/2022; a atribuição de 25 dias de férias; disponibilizar condições para conciliar a actividade académica e de investigação com a actividade clínica.

O novo Hospital Central e Universitário da Madeira é descrito como mais um incentivo para manter e captar novos profissionais.

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, prima por uma política de proximidade e de diálogo. O investimento na melhoria das condições de trabalho e na satisfação laboral, tem efeitos na melhoria da qualidade dos cuidados prestados a todos os utentes. GR

A rubrica 'Observatório' do DIÁRIO abordou, no último domingo, as conquistas e as reivindicações dos médicos na Madeira. Confira: